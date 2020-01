Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus.

LE PAROLE DI GATTUSO

“Io sono un professionista. E’ normale che, a bocce ferme, ragiono. Ho scritto pagine importanti con la maglia del Milan e l’ho allenato, ma mai dire mai (all’Inter, ndr). La parola tradimento non è corretta e non mi piace. Higuain e Sarri hanno scritto pagine bellissime per questa società, poi non so cosa pensi la gente. Questo è ciò che penso io, però credo che questa parola non sia corretta”.

The post Gattuso rivela: “Io all’Inter? Mai dire mai. Higuain e Sarri sono professionisti, hanno scritto pagine importanti per il Napoli” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento