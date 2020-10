Gattuso sfoglia la margherita: è questo il dubbio su Bakayoko

Bakayoko titolare contro l’Atalanta? Secondo i colleghi del Mattino, il nuovo acquisto del Napoli potrebbe anche aspettare per il debutto dal primo minuto. Bakayoko è stato preso per dare equilibrio e capacità di contenimento a un centrocampo che vive in costante proiezione offensiva. Ma bisognerà procedere per gradi. Gattuso vuole aspettare prima di gettare nella mischia l’ex Chelsea.

Questa l’opinione dei giornalisti del Mattino: “Gattuso ha provato il 4-2-3-1 e con l’Atalanta sarà una prova del fuoco per il nuovo sistema che ha in mente per mettere tutti i suoi attaccanti: Bakayoko debutterà solo a gara iniziata. Fabian sicuro del posto mentre il dubbio è tra Lobotka e Demme.

In difesa spazio a Mario Rui, l’assenza di Insigne spingerà Lozano sul lato del capitano e Politano a destra. In avanti Osimhen e alle sue spalle Mertens. Unico dilemma in porta: con la Juventus sarebbe dovuto toccare a Ospina e con l’Atalanta a Meret, probabile che domani tocchi all’ex Spal”

