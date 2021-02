Gattuso si dimostra ancora una volta una bella persona: gran bel gesto dopo Genoa Napoli

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera, Rino Gattuso ha, come di consueto, rilasciato le interviste post-partita. Nonostante il momento buio del Napoli, il tecnico azzurro si è reso protagonista di un bel gesto dietro le quinte.

Genoa-Napoli, bel gesto di Gattuso nel post partita

Dopo il match di ieri valevole per la 21esima giornata di Serie A, Gennaro Gattuso è stato protagonista di un gesto rivelato poi da un addetto Sky su Twitter. Questo è quanto si legge dal tweet del giornalista Sky, Riccardo Re:

Quando un allenatore perde, soprattutto dopo una buona prestazione della squadra è già tanto ti saluti. Ieri a fine intervista Gattuso, certamente non felice, saluta e si volta per andar via. Poi torna indietro per ringraziare e dare “il gomito” a cameramen e fonico: “buon lavoro”.

Non è la prima volta che il tecnico calabrese si rende protagonista di azioni del genere, in ambito Napoli e non. Non a caso le sue doti umane sono sempre elogiate da colleghi, opinionisti e giornalisti che spesso rivedono in lui un esempio da seguire. Anche in questo caso Gattuso ha dato prova di essere un uomo rispettoso del lavoro e della professionalità altrui.

