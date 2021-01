Gattuso: “Si leggono troppe stron*ate in giro”. Bonan dà ragione al tecnico… e la sua replica è da applausi!

Alessandro Bonan, anchorman di Sky Calcio Show, è intervenuto nel postgara di Udinese-Napoli e ha rilasciato alcune dichiarazioni nel consueto confronto post partita con il tecnico azzurro, Rino Gattuso. In particolare, l’allenatore calabrese aveva detto:

Gattuso sereno nel post gara di Sky

“I giovani devono imparare a smanettare meno. Se stiamo indietro a tutte le chiacchiere che si fanno, non ne usciamo. Napoli è come Roma, ci sono tante radio, tanti siti… e le energie dobbiamo ‘buttarle’ in campo invece di leggere le tante stronz** che si dicono in giro. La piazza non è facile, noi dobbiamo fare il nostro e poi alla fine faremo i conti”. L’allenatore si sofferma sulla cattiveria che serpeggia sui social. Questa la replica di Bonan: “Hai perfettamente ragione, Rino. Il nosto paese, ma il mondo intero, è reduce da un periodo complicato a causa di quello che siamo vivendo. Avremmo bisogno di meno cattiveria sui social”.