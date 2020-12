Gattuso: “Solo in Italia succedono questi episodi. Massa permaloso, voleva dimostrare un po’ di carattere e ha deciso la partita”

Il Napoli perde immeritatamente allo stadio Meazza contro l’Inter. La partita viene decisa da un episodio e dalla decisione dell’arbitro Massa di assegnare il rigore ai neroazzurri e poi di espellere Insigne per un ipotetico insulto. A parlare del match è stato il tecnico partenopeo, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport durante Sky Calcio Show.

Di seguito le dichiarazioni di Gennaro Gattuso nel post partita di Inter-Napoli:

Cos’ho detto a Massa? Gli ho detto che due minuti prima dell’espulsione ha fatto i complimenti a Lorenzo e poi l’ha buttato fuori. Solo in Italia si espellono i giocatori per un vaf*anculo. In Inghilterra tutti dicono “f*ck off” e nessuno viene buttato fuori. Non può essere espulso un giocatore che manda a ca*are l’arbitro per un rigore dubbio. Così si cambiano le partite, non è corretto. Allora io, quando giocavo, dovevo fare una partita sì e una partita no. Così come si devono dare una calmata i giocatori, si devono dare una calmata anche gli arbitri e non fare i permalosi. Ripeto, non puoi buttare fuori un giocatore e far restare una squadra in dieci. Lorenzo gli ha detto letteralmente: “Vai a ca*are”. L’80% di episodi simili li fanno passare, poi una volta capita che l’arbitro ha la luna storta, vuole dimostrare personalità e fa fuori un giocatore. Secondo me un arbitro d’esperienza e un arbitro internazionale non può fare il permaloso. I miei giocatori hanno saltato addosso all’arbitro?! Ma dove l’avete visto! Assolutamente no. Concludo con questo discorso ripetendo che siamo una delle pochissime nazioni che manda fuori un giocatore per delle parole che si usano in campo, vanno contestualizzate con i momenti concitati della partita. Io ho giocatore ventidue anni fa in Scozia e vedo sempre che i giocatori inglesi che mandano a cag*re gli arbitri