Gattuso: “Squadra senz’anima, chiedo scusa ai tifosi. Nessun alibi”

Napoli Fiorentina | L’allenatore azzurro Gennaro Gattuso ha commentato la sconfitta casalinga di questa sera contro la Fiorentina ai microfoni di DAZN. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli1926.it:

“Innanzitutto bisogna chiedere scusa ai tifosi. Non c’entra il San Paolo nella sconfitta, noi facciamo un lavoro che da bambini era un gioco. Stasera siamo stati inguardabili, non abbiamo provato a fare nulla. A livello organizzativo e di manovra oggi non ha funzionato nulla. Prendiamoci le nostre responsabilità, il primo sono io e ci metto la faccia. La squadra è malata e senz’anima, pensavamo di esserne usciti e invece no. Non parlo male dei miei giocatori, davvero credevo che oggi avremmo potuto fare una grande partita. Luperto? Ho scelto di inserirlo in quel ruolo per non cambiare tre ruoli, non è andata bene e ora siamo qui a parlare di questa scelta. C’è da rivedere tantissime cose, in questo momento la squadra sta facendo grande fatica”.

Napoli-Fiorentina, Gattuso: “Nessun alibi, squadra malata”

“Recuperare giocatori importanti, forti, ma non bisogna essere un alibi. In questo momento bisogna stare insieme e sentire anche cosa dicono i calciatori per uscire da questo periodo. Avevo visto la squadra viva prima di oggi, dobbiamo lavorare e trovare nuove soluzioni. Non abbiamo fatto un passo indietro, di più: siamo tornati alla prestazioni fatta con il Parma, anzi abbiamo fatto peggio”.

