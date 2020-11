Gattuso studia la strategia per Napoli-Milan: possibile ritorno al 4-3-3. Osimhen verso il forfait

Rino Gattuso sta disegnando il piano strategico e la formazione per affrontare domenica sera il Milan, in un match che in questo momento vale la vetta della classifica. Il tecnico ha già cominciato a familiarizzare con l’idea che dovrà fare a meno di Victor Osimhen. In questo momento, infatti, il calciatore nigeriano è in forte dubbio per la lussazione alla spalla e perché non si allena da circa cinque giorni.

Tra giovedì e venerdì faranno rientro tutti i nazionali e saranno verificate le condizioni di ciascuno, prima di decidere chi schierare in campo. Per l’occasione il Napoli potrebbe tornare al 4-3-3 con Lozano, Mertens e Insigne, utilizzando Petagna a gara in corso. L’altra idea è il 4-2-3-1, secondo La Gazzetta dello Sport, ma bisognerà capire la condizione dei centrocampisti. Non sarebbero schierati insieme Mertens e Petagna col rischio di non avere alternative offensive a gara in corso.