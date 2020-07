Gattuso su Barcellona-Napoli: “Giocare al Camp Nou? Non si scherza con il Coronavirus. Fiducia nell’UEFA”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Sassuolo in merito alla trasferta di Barcellona. Queste le sue parole.

“Contagi in Catalogna? Non possiamo fare nulla, le nostre resteranno chiacchiere. Deve decidere chi ci governa, ovvero l’UEFA, che deve prendere la decisione giusta. Non si può scherzare e non si deve scherzare. Abbiamo visto cosa può fare il Coronavirus. Credo che in questo momento sia inutile fare richieste o mandiamo messaggi, sanno quello che devono fare. Abbiamo fiducia nell’UEFA”.

Barcellona Napoli, Gattuso in pensiero

Il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sul momento del Napoli, che dovrà riprendersi in fretta in vista del Barcellona. In Champions contro i blaugrana sarà dura per il Napoli, soprattutto tenendo conto del risultato dell’andata: l’1-1 del San Paolo non è un risultato semplice da gestire, poiché gli azzurri dovranno segnare e non subire, o segnare più di un goal e subirne massimo due. Contro il Barcellona dei campioni non sarà semplice, e Gattuso è preoccupato per i segnali arrivati dalla gara di ieri contro il Sassuolo. La difesa si è fatta trovare troppe volte sfilacciata ed allungata e l’uomo tra le linee il Sassuolo lo trovava in maniera sistematica. Andranno dunque riviste determinate situazioni tecnico-tattiche.

Così il Corriere del Mezzogiorno sull’edizione odierna: “Quella di ieri diventa una notte da primato, e non certo per la vittoria, arrivata grazie ai gol di Hysaj e di Allan. Al Sassuolo vengono annullati quattro gol per fuorigioco, che significa che Gattuso non si è mai arrabbiato così tanto. Significa anche che la squadra dovrà rivedere parecchie cose in chiave Barcellona, per ora ha affrontato il test che valeva come prova generale ma è salva soltanto la vittoria, figlia della resistenza ma anche della dea bendata”.

