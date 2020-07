Gattuso su Milik: “Difficile trovarne uno più forte di lui, vi dico una cosa”

Gennaro Gattuso parla di Arek Milik. Il Napoli riesce a conquistare altri tre punti e lo fa vincendo allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa. Gli uomini di Gennaro Gattuso portano la partita a casa grazie alle reti di Dries Mertens (al 49′) e Hirving Lozano (al 66′), ininfluente la rete dell’1-1 di Edoardo Goldaniga al minuto 49. A parlare del match è proprio il tecnico partenopeo, di seguito le dichiarazioni post partita del mister ai microfoni di Sky Sport 24.

Le parole di Gattuso su Milik

“Penso che per noi è difficile trovare un giocatore più forte di lui e servono un sacco di soldi. Ma quando un giocatore pensa che un ciclo sia finito, che vuole cambiare aria, quando non ha la testa giusta si fa fatica ad entrargli nella testa. Bisogna rispettare tuto ciò che dicono i giocatori, gli allenatori, il presidente. Trovare meglio di lui sarà molto difficile”.

Le ultime su Milik

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in merito al mercato del Napoli.

“E’ un calciatore molto bravo che in questo momento non ha ancora rinnovato: non è uno stupore che ci sono molte pretendenti a volerlo. In questo momento posso dire che la fumata bianca sul rinnovo non c’è, quindi è più vicino alla cessione che alla permanenza”.

