Gattuso su Milik: “Molto bravo a legare il gioco, ha una classe immensa. Lui il mio ultimo problema”

Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa prima di Napoli-Torino, ha parlato anche della situazione di Arek Milik. Di seguito le sue dichiarazioni.

Gattuso su Milik

“Non cambierà nulla, è molto bravo a legare il gioco, ha una classe immensa. Può darci una grandissima mano come ha fatto per molto tempo. Speriamo di recuperare Mertens, proverà ad allenarsi con noi oggi. So quello che può darmi Milik, è l’ultimo dei problemi”.

