Gattuso sul futuro: “Mi piacerebbe continuare qui. Sento spesso De Laurentiis, ma c’è tempo per discuterne”

Gennaro Gattuso, durante la conferenza stampa di vigilia di Napoli-Torino, ha parlato del proprio futuro in azzurro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Gennaro Gattuso sul futuro

“Mi piacerebbe molto continuare. Ho un contratto fino al 2021 con una via di uscita mia del 30 aprile. Non è il problema del contratto, voglio lavorare e raggiungere degli obiettivi. Mi sento tre o quattro volte al giorno con De Laurentiis ma ne parleremo, c’è tempo. Mi voglio sentire a mio agio. Mi gaso quando vedo un ambiente bello ma non mi deprimo quando le cose vanno male. Voglio allenare gente che deve stare bene qua. Io ci sto benissimo, c’è grande sinergia qua, ci sono persone di grande livello. Sto molto bene. Ho firmato per sei mesi sapendo di esserci squadre che mi offrivano un anno e mezzo. Questo club mi ha dato una possibilità incredibile: ho esordito in Champions lavorando con calciatori forti. Non ci sono problemi di contratto. Sto bene qua”.

