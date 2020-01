Gattuso sul sostituto di Koulibaly: “Pronto Luperto, ma potrei anche adattare Di Lorenzo”

Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa pre Napoli–Inter, si è soffermato anche sul “problema” difensivo in vista del match coi nerazzurri. Infatti mancherà il perno centrale Kalidou Koulibaly, che potrebbe essere sostituto in diversi modi. Ha inoltre parlato del regista del centrocampo, che potrebbe non essere Allan.

LE PAROLE

“C’è Luperto, abbiamo provato Di Lorenzo, vediamo chi sta meglio. L’esperimento Allan vertice basso è fallito? Lo sapevamo, ha sempre giocato mezzala, io pure l’ho fatto 7-8 volte in carriera, ma non era il mio ruolo. Lui può fare contenimento, ma a lui piace aggredire, inserirsi, lì serve un giocatore ordinato tatticamente, lo sapevo già“.

