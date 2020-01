Per il neo tecnico del Napoli Gennaro Gattuso quella con la Lazio è la quarta in campionato con un score di 3 sconfitte e una vittoria. Il Napoli non meritava la sconfitta per il gioco prodotto ma la Lazio è riuscita a fare sua la partita grazie ad un inguardabile Ospina.

