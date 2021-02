Gattuso torna su De Laurentiis: “La messa si fa una volta sola, ora parliamo di calcio. Difesa a tre? Vi spiego”

La gara tra Napoli e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminata 0-0. È stata una partita molto poco spettacolare, molto tattica e con pochissime conclusioni nello specchio (praticamente nessuna da parte del Napoli). Gattuso aveva provato una nuova veste tattica per la sua squadra: un 3-4-3 molto compatto ma (ipoteticamente) più offensivo, utile a sfruttare gli inserimenti centrali di Lozano centravanti. Poco però si è visto in campo di queste idee. L’Atalanta ha chiuso benissimo gli spazi ed ha ripiegato sempre con grande attenzione una volta persa palla. Questo, unito alla stanchezza di entrambe le squadre, ha portato ad uno scialbo 0-0. Ora la settimana prossima però azzurri e nerazzurri non potranno più nascondersi: a Bergamo si giocherà la gara di ritorno. Dopo la gara è intervenuto ai microfoni di Raisport Gennaro Gattuso.

Gattuso: “La squadra mi è piaciuta in fase difensiva. Difesa a 3? Vi spiego…”

0-0 in casa contro l’Atalanta. Al ritorno bisognerà segnare, che ne pensa, siete favoriti?

Se dici che siamo favoriti mi viene da sorridere. L’Atalanta è tosta, nessuno è favorito contro di loro. Abbina grande fisicità a grande tecnica. Ci ha messo in grande difficoltà. Noi oggi abbiamo cambiato, ma abbiamo diversi giocatori che non giocavano da diverso tempo come Elmas. Poi c’è Zielinski che ha giocato tanto e doveva riposare. Bisogna mettere gente fresca in campo, giochiamo ogni tre giorni. Potevamo fare di più in avanti ma in questo momento siamo contati e lo sapete. Osimhen mi è piaciuto nei 10 minuti in cui è entrato ma si poteva fare meglio.

Come mai la difesa a 3?

Perché c’è bisogno di giocatori freschi e Zielinski ed Elmas avevano speso tanto. Lobotka è un vertice basso e non può fare la mezzala. Neanche Demme e neanche Bakayoko. Quindi avevamo difficoltà a giocare con 3 uomini a centrocampo. Poi mi era piaciuta l’idea di giocare a specchio, vedendo che loro in alcune gare erano andati in difficoltà contro le squadre che si mettevano a 3 dietro.

Su De Laurentiis e il suo tweet

La messa si fa una volta al giorno. Ho già parlato, ora si parla di calcio. Non ho più niente da dire, altrimenti non se ne esce più da questo momento.

Difesa a 3 solo in caso di emergenza?

Dipende dai giocatori che abbiamo fuori e che rientreranno. In questo momento è difficile, tutto varia a seconda di chi recuperiamo partita dopo partita. Poi bisogna lavorarci un po’, non solo in video ma anche sul campo. Perdiamo però qualcosa in fase offensiva con questo modulo.

La squadra ha rispettato gli ordini tattici?

Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcuni scivolamenti in difesa quando abbiamo preso le due imbucate centrali. Potevamo fare meglio, ma in fase di possesso quando giochi in quel modo se non sei propositivo con i quinti lo sviluppo non è soddisfacente. Dobbiamo migliorare su questo aspetto. Però la squadra in fase difensiva mi è piaciuta moltissimo.

Nelle sue 7 semifinali lei ha pareggiato 7 volte, di cui quattro 0-0 ma è sempre andato in finale, che ne pensa?

Mi sto toccando le parti basse (ride, ndr)

Sul non aver sfruttato le fasce laterali

Lo abbiamo fatto bene. L’Atalanta è devastante, abbiamo pagato la loro fisicità. Potevamo fare meglio con Politano e Lozano, dovevano stare un po’ più vicini. Potevamo giocare vicini a loro due e cercare profondità, ma non ci siamo riusciti. Però conoscevamo le difficoltà che avremmo potuto avere.

Petagna sarebbe potuto entrare prima?

Se si fa male Petagna dove andiamo? Giochiamo io e te? Si gioca ogni tre giorni, te l’ho detto, non potevo metterlo dal 1′.

Cos’ha Insigne?

Ha preso una botta al polpaccio, domani lo valuteremo

Come sta Mertens?

Ora è in Belgio e si è sottoposto ad alcune terapie. Non è al 100%, ci vorrà ancora un po’ di tempo. Fabian è ancora positivo ma domani è il 21esimo giorno, quindi potrà venire ad allenarsi a Castelvolturno ed allenarsi da solo, potrà uscire di casa se lo permetterà l’ASL.

