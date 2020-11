Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro i croati in Europa League. Di seguito le sue parole.

Gattuso: “

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Partita – Le partite facili non ci sono. Se vedete la Real Sociedad qui ha fatto gol alla fine: sapevamo che loro ci aspettavano per ripartire. Nei primi minuti ci siamo sorpresi del loro atteggiamento, mi sono arrabbiato molto. Non ci sto a questi errori di valutazione, non ce lo possiamo permettere.

Alti e bassi – Dobbiamo crescere. E’ un problema che dura dallo scorso anno: questa squadra è da troppi anni che ha alti e bassi. Ci può stare giocare male tecnicamente, ma oggi per 30/35 minuti seconde palle zero. Poi nel secondo tempo come mai? Dobbiamo stare sul pezzo: non dobbiamo prendere le mazzate, oggi ci è andata bene. Se ti gira male non so come finisca. Mi piacerebbe vedere l’approccio del secondo tempo sempre.

Intervallo duro – Il problema è che rischio di ammalarmi io, un giorno di questi ci lascio le penne… Così non va bene, era stata preparata la partita. Loro sapevano come prenderli: ho l’amaro in bocca e sono arrabbiato. Ma sarà colpa mia, perché significa che non sono entrato ancora nella testa dei miei giocatori.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Gattuso: “Troppi alti e bassi, dobbiamo crescere. Prima o poi ci lascio le penne” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento