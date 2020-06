Gattuso verso il rinnovo, De Laurentiis vuole blindarlo con una clausola di 8 milioni

L’edizione odierna di Tuttosport riferisce in merito al sempre più vicino rinnovo contrattuale di Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis, infatti, ne ha elogiato la tempra ed ha anche rivelato come ha raggiunto l’accordo con lui per portarlo sulla panchina del Napoli. Queste le ultime, secondo il quotidiano oggi in edicola, in merito alla permanenza del tecnico in azzurro.

Gattuso verso il rinnovo con il Napoli

“Una clausola da 8 milioni di euro è più di un segnale: è l’investitura che si conferisce ai grandi allenatori. Il presidente De Laurentiis intuisce sempre con un po’ di anticipo le qualità degli uomini che lavorano per lui e gli sono bastati pochi mesi per avere un giudizio compiuto su Gattuso. Preso l’11 dicembre con un accordo di un anno e mezzo, entrambe le parti avrebbero potuto liberarsi reciprocamente pagando una penale: 500 mila euro il club, la restituzione degli 1,2 milioni (lordi) di ingaggio relativo alla stagione 2019-2020 per il coach calabrese.

Il patron ha cambiato idea in fretta su di lui e adesso sull’accordo triennale che tra un po’ discuteranno Gattuso e De Laurentiis, non potrà mancare quella clausola da 8 milioni di euro. Perché Ringhio ora piace a tanti e molti si mordono le mani per non averlo trattenuto oppure per non essere stati convincenti quando il Napoli gli chiese di attendere prima di firmare per chiunque altro”.

