Gattuso: “Vi chiedo di restare a casa. So che è difficile ma serve uno sforzo da parte di tutti”

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso si è fatto promotore di diverse iniziative in questa piena emergenza Coronavirus. Iniziative a favore del suo paese di origine ed a favore della Croce Rossa italiana. L’ultima è legata ad un video messaggio che l’allenatore ha inviato a tutti i tifosi partenopei e del calcio di tutto il mondo. Il tecnico si è affidato al profilo Instagram della società azzurra.

Le parole

“Ciao a tutti, sono mister Gattuso. Volevo fare un saluto a tutti gli italiani, a tutti i tifosi napoletani e a quelli del calcio mondiale. So che stiamo attraversando un momento difficile, vi chiedo di restare a casa perchè è fondamentale. Ci sono i nostri dottori, i nostri infermieri che stanno facendo un grande lavoro. Mi dispiace per le persone che ci hanno lasciato. per questo dobbiamo restare a casa. So che è difficile, ma bisogna fare uno sforzo insieme”.

