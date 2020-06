Gattuso: “Vittoria per la mia famiglia. Juve? Ce la giochiamo. Rinnovo? Non penso ai soldi”

E’ un Gennaro Gattuso vistosamente commosso (per la prematura scomparsa della sorella) quello che si è presentato ai microfoni di Rai Sport per commentare l’1-1 con l’Inter che ha permesso al suo Napoli di guadagnarsi la finale di Coppa Italia con la Juve. SSC Napoli v FC Internazionale – Coppa Italia: Semi-Final Second Leg “Voglio ringraziare tutto il mondo del calcio, le persone che sono state vicine a me e la mia famiglia. È stata dura. La dedico ai miei genitori, a mia sorella. Eravamo… continua a leggere sul sito di riferimento