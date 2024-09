Gaza, 40 morti in un raid a Khan Younis. Israele: “Colpiti terroristi di Hamas”

BOLOGNA – Attacco di Israele, nella notte, nella zona umanitaria di Al-Mawasi a Khan Younis, la principale città meridionale del territorio palestinese. Secondo quanto riferito da un funzionario della Difesa civile di Gaza alla Afp, nel raid – che si è abbattuto su una tendopoli – sarebbero morte 40 persone, la maggior parte dei quali donne e bambini, e ci sarebbero più di 60 feriti. L’esercito israeliano ha spiegato che sono stati colpiti “importanti terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo situato nell’area”. Fonti mediche e media palestinesi parlano però di decine di vittime colpite in un accampamento di tende. Hamas, dal canto suo, ha negato che nell’accampamento bombardato ci fossero dei propri combattenti: “Le accuse dell’occupazione sulla presenza di combattenti della resistenza – si legge in una nota su Telegram – sono una palese menzogna”.

La Difesa civile di Gaza sostiene che il raid ha provocato la formazione di crateri di nove metri.

The Israeli targeting of the Al-Mawasi area in Khan Younis has left holes nine meters deep, according to Gaza Civil Defense. pic.twitter.com/Mdgsk2ts61

— Quds News Network (@QudsNen) September 9, 2024