gaza,-a-bologna-una-serata-per-conoscere-il-fair-trade-della-palestina.-e-si-possono-gustare-datteri,-mandole,-cous-cous

BOLOGNA – Fanno arrivare a Bologna sandali, borse, saponi, datteri, mandorle e cous cous tramite i canali del commercio equo-solidale. Da poco hanno portato sotto le Due torri le (poi richiestissime) lattine di Gaza cola; oggi porteranno in Bolognina le voci di chi in Palestina opera nelle filiere di commercio equo e, “nonostante le sfide crescenti e l’inasprirsi del conflitto, non ha mai smesso di lavorare e portare avanti le loro attività”. Dopo quella sull’India, la seconda serata promossa da ExAequo, la Bottega del mondo di via Altabella a Bologna, parla dunque di Palestina.

APPUNTAMENTO STASERA AL COMINI ESPRESS

“Ne avevamo fatta una anche l’anno scorso, ma dato il momento, per la verità un ‘momento’ che dura da parecchio, ci sembra che in questa fase se si fanno eventi non si può non parlare di Palestina. È nel nostro Dna”, dice Valeria Buraschi di ExAequo. E del resto se l’intento delle serate organizzate dalla Bottega è far approfondire le filiere del commercio equo solidale, anche mediante il cibo di altri paesi o di filiera etica (che accompagna le testimonianze), il Fair Trade in Palestina è uno degli ambiti da esplorare appunto per l’importazione di sandali, borse, saponi, datteri, mandorle e cous cous. Appuntamento dunque questa sera, 20 giugno, al “Comini Espress”, nel Parco Fondo Comini-Giardino Donatori di sangue in via Fioravanti, in Bolognina.

LA RACCOLTA FONDI PER GAZA

Sarà anche l’occasione per per fare il punto sulla campagna di raccolta fondi lanciata da Equo Garantito e Altromercato all’indomani dello scoppio del conflitto e promossa anche nella Bottega di Bologna per sostenere le realtà Fair trade in Cisgiordania e fornire aiuti immediati e beni di prima necessità alla popolazione di gaza attraverso le sedi di queste organizzazioni nella Striscia.

COME FUNZIONA LA SERATA

La serata di ExAequo inizia alle 19.15: Gianluca Bozzia, responsabile progetti internazionali della cooperativa Nazca Mondoalegre, e Claudio Brigadoi, responsabile Altromercato acquisiti Palestina, parleranno della situazione delle organizzazioni palestinesi. Poi spazio alle storie di resistenza delle donne e degli uomini di Peace Steps (sandali), Parc, Aowa (saponi da Jenin) e Bfta, tutte realtà con cui da sempre ‘lavora’ ExAequo e la rete del commercio equo italiano. Si potrà ascoltare la testimonianza diretta dei produttori di Parc Al Reef (organizzazione di agronomi), che si occupano di sviluppo rurale ed enpowerment femminile in Cisgiordania e Gaza e che da Ramallah si collegheranno in diretta durante l’incontro. Al talk seguirà la cena ispirata alla tradizione palestinese con ingredienti provenienti da Parc. Datteri, cous cous, za’atar e mandorle “diventeranno il cuore di piatti che parlano di resistenza quotidiana e dignità”. Il talk è ad ingresso libero, per la cena è prevista una quota di 25 euro a persona inclusa una bevanda analcolica (10 euro per bambini) ed è su prenotazione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it