Gaza, al via il 25 aprile la ciclostaffetta solidale Milano-Roma

Raccolta fondi in 6 tappe destinato alla popolazione di Gaza

Milano, 12 apr. (askanews) – Partirà da Milano giovedì 25 aprile alle 9.30 la ciclostaffetta Ride 4 Sunbirds: 6 tappe da Milano fino a Roma, 671 chilometri, 6990 metri di dislivello, che saranno percorsi da 8 cicliste e ciclisti. L’iniziativa nasce per raccogliere fondi a sostegno della popolazione di Gaza ed è organizzata da Audrey Anpi e ASD Ring of Life, con il sostegno di Assopace Palestina, Progetto REC e ACS e il contributo di PEM Habitat Teatrali. Il denaro raccolto sarà consegnato ai Gaza Sunbirds, una squadra palestinese di paraciclisti che ogni giorno consegna, in bicicletta, beni di prima necessità alla popolazione sulla Striscia di Gaza ormai allo stremo.

Il gruppo di cicliste e ciclisti partirà da Milano dal Giardino Bazlen , all’interno dell’iniziativa del Municipio 1 di Milano, i Fili Della Resistenza, in collaborazione con Atir Teatro Ringhiera e Teatro Carcano. Madrina dell’evento Morena Tartagni, la prima atleta azzurra a salire sul podio dei mondiali di ciclismo nel 1968.

Il ricavato della campagna sarà destinato alla popolazione di Gaza, attraverso l’Ong ACS (Associazione di Cooperazione e Solidarietà), attiva in Gaza e Cisgiordania da più di 20 anni e oggi impegnata, a vari livelli, in interventi umanitari, come la distribuzione di cibo e beni essenziali e il sostegno psico-sociale agli sfollati.

Un progetto, affermano in una nota gli organizzatori, “in cui la bicicletta diventa simbolo di diritti e umanità. Una ‘voce a pedali’ attraverserà l’Italia unendosi simbolicamente a quella dei Gaza Sunbirds. Un gesto di solidarietà di chi crede nell’urgenza di un dialogo di pace e nella necessità di creare una rete di sostegno per la popolazione di Gaza”.

Nelle tappe del percorso (Parma il 25 aprile, Bologna il 26 aprile, Firenze il 27 aprile, San Quirico d’Orcia il 28 aprile, Bolsena il 29 aprile e Roma il 30 aprile) verranno organizzati incontri e iniziative per portare l’attenzione “sulla gravissima e atroce situazione che il popolo palestinese sta vivendo. Il Primo maggio aspetteremo le cicliste e i ciclisti a Milano, in Stazione Centrale, per festeggiare insieme a Progetto REC Palestina e ACS l’impresa”.

Gaza Sunbirds un gruppo nato nel 2020 da un’idea di Alaa al-Dali, ciclista professionista che ha perso una gamba durante le manifestazioni al confine con Israele tra il 2018 e il 2019 (manifestazioni che hanno causato la morte di 214 palestinesi e oltre 36 mila feriti).

Alaa al-Dali ha deciso di fondare una squadra di paraciclisti composta da professionisti e persone che rischiavano di rimanere ai margini della società, dopo l’amputazione. La squadra, formata da una ventina di membri, sostenuta da Associazione di Cooperazione e Solidarietà ONG, aveva iniziato ad allenarsi in vista delle Paralimpiadi del 2024. Oggi, che il loro sogno di gareggiare professionalmente è sospeso, a causa dei bombardamenti, hanno deciso di impegnarsi per sostenere la comunità.

Per sostenere i Gaza Sunbirds è possibile donare tramite la piattaforma “Buona Causa”, ricercando: Ride 4 Sunbirds.