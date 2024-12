Gaza, allarme dell’Oms dopo il raid israeliano all’ospdale Kamal Adwan: “A rischio 75mila persone”

ROMA – Sono circa 75mila le persone che rischiano la vita nel nord della Striscia di Gaza, dove anche l’ultimo ospedale operativo, quello di Kamal Adwan, è stato smantellato. È quanto fa sapere l’Oms con una nota. L’Organizzazione si definisce “sconvolta” per il raid israeliano che ha colpito la struttura e per lo smantellamento sistemico del sistema sanitario.

“I primi rapporti indicano che alcune aree dell’ospedale sono state bruciate e gravemente danneggiate durante il raid, tra cui il laboratorio, l’unità chirurgica, il dipartimento di ingegneria e manutenzione, la sala operativa e l’archivio medico”. L’Oms fa sapere inoltre che “negli ultimi due mesi, l’area intorno all’ospedale è rimasta altamente instabile e gli attacchi agli ospedali e agli operatori sanitari si sono verificati quasi ogni giorno”. Nonostante il bisogno sempre più urgente di servizi e forniture di emergenza e traumatologiche, “solo 10 delle 21 missioni dell’OMS a Kamal Adwan sono state parzialmente agevolate tra l’inizio di ottobre e dicembre. Durante queste missioni sono stati consegnati 45.000 litri di carburante, forniture mediche, sangue e cibo e 114 pazienti insieme a 123 accompagnatori sono stati trasferiti all’ospedale Al-Shifa. Ma il dispiegamento di squadre mediche di emergenza internazionali è stato ripetutamente negato”. E ancora: “Gli sforzi dell’OMS e dei partner per sostenere le operazioni degli ospedali sono stati vanificati. Con Kamal Adwan e gli ospedali indonesiani completamente fuori servizio, e l’ospedale Al-Awda a malapena in grado di funzionare e gravemente danneggiato a causa dei recenti attacchi aerei, l’ancora di salvezza dell’assistenza sanitaria per coloro che vivono nel nord di Gaza sta raggiungendo un punto di rottura”.

Intanto, con un post sui social, l’esercito israeliano ha fatto sapere che durante il raid all’ospedale Kamal Adwan sono state arrestate circa 240 persone accusate di essere terroristi di Hamas. Tra queste, anche il direttore della struttura “sospettato di essere un terrorista operativo di Hamas, è stato arrestato per essere interrogato”.

𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗥𝗲𝗰𝗮𝗽: 𝗛𝗮𝗺𝗮𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗹 𝗔𝗱𝘄𝗮𝗻 𝗛𝗼𝘀𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹

240+ Hamas, Islamic Jihad terrorists and other operatives suspected of terrorist activities were apprehended, some of whom attempted to pose as…

