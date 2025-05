gaza,-annunci-di-una-tregua-ma-khan-younis-teme-una-nuova-offensiva

ROMA – Al 597esimo giorno di conflitto nella Striscia di Gaza, notizie di una tregua “statunitense” si rincorrono sui media, locali e non. La testata Israel Hayom, citando fonti di Washington, riferiva ore fa che la Casa Bianca sta mettendo a punto una proposta che punta a favorire lo scambio di prigionieri palestinesi e ostaggi israeliani, tentando al tempo stesso di mettere un freno all’operazione militare di Israele, che punta a conquistare l’intera Striscia.Funzionari di Hamas all’emittente Al Jazeera hanno confermato che l’organizzazione sarebbe favorevole. Secondo il Times of Israel, si tratta di uno stop ai combattimenti temporaneo, nei quali Hamas è chiamato a riconsegnare la metà degli ostaggi ancora in vita (poco meno di 30) insieme alla metà dei corpi di chi invece ha perso la vita in prigionia. Anche Israele dovrà liberare dei prigionieri palestinesi. Tale proposta viene attribuita direttamente all’inviato speciale per il Medio oriente, Steve Witkoff.Tuttavia, alla testata Axios quest’ultimo ha negato che Hamas avrebbe accettato la sua proposta: “Quello che ho visto da Hamas- ha dichiarato l’inviato- è deludente e del tutto inaccettabile”. L’accordo però “resta sul tavolo e Hamas dovrebbe accettarlo”, ha aggiunto.

I negoziati avvengono in un clima che resta invariato: a Gaza, dall’alba di oggi, si sono contate 50 vittime dei raid israeliani, di cui 33 nella scuola-rifugio di Gaza City, portando a 53.939 il bilancio delle persone uccise dal 7 ottobre nell’enclave palestinese, e a 122.797 i feriti. L’esercito, ordinando di nuovo alla popolazione di lasciare quella zona, ha annunciato un “attacco senza precedenti a Khan Younis”.Ieri, il ministero delle Comunicazioni di Hamas con sede a Gaza, ha affermato che l’esercito controlla ormai il 77% del territorio.Alta tensione permane a Tel Aviv: se da un lato la compagnia francese AirFrance riapre il diretto Parigi-Tel Aviv, l’italiana Ita Airways e la tedesca Lufthansa prorogano la sospensione dei voli fino al 15 giugno, mentre la spagnola Iberia fino al 5 giugno. Questo a causa della minaccia di attacchi provenienti dallo Yemen.Tafferugli si stanno verificando inoltre a Gerusalemme tra ebrei e palestinesi, per via della Marcia delle bandiere, organizzata ogni anno dalla destra israeliana per commemorare la riunificazione di Gerusalemme nel 1967, dopo la guerra dei Sei giorni. Il corteo, come riporta il Times of Israel, è stato raggiunto dal ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, accolto dai cori “morte agli arabi”. Alla folla il ministro ha detto: “Entreremo a Gaza e trionferemo”. Poi, rivolgendosi al premier Benjamin Netanyahu, Ben-Gvir è tornato a contestare la decisione di questi giorni di far entrare aiuti umanitari nella Striscia, fermi dal 2 marzo: “Caro premier, non dobbiamo fornire loro aiuti umanitari, non dobbiamo fornire loro carburante. I nostri nemici meritano solo una pallottola in testa”.Contestazioni all’indirizzo di Netanyahu sono giunte oggi anche dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Dopo la presa di posizione del 19 maggio di Francia, Regno Unito e Canada, Merz ha dichiarato: “Francamente, non capisco più quale sia l’obiettivo dell’esercito israeliano a Gaza. Danneggiare la popolazione civile a tal punto, come accaduto sempre più spesso negli ultimi giorni, non può più essere giustificato come lotta al terrorismo di Hamas”.

Nel frattempo la testata israeliana Haaretz, citando fonti diplomatiche “informate”, fa sapere che Ron Dermer, ministro degli Affari strategici, ha avvertito Francia e Regno Unito che “se lo Stato di Palestine verrà riconosciuto”, Israele reagirà “annettendo la Cisgiordania”. Ciò riguarda l’annuncio della Francia di voler proclamare lo Stato di Palestina nel corso di un vertice a New York di giugno promosso con l’Arabia Saudita. Ancora Haaretz aggiunge che anche il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha trasmesso agli omologhi un messaggio analogo: “Le azioni unilaterali contro Israele saranno accolte con azioni unilaterali da parte di Israele”.

