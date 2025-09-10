gaza,-attesa-per-il-consiglio-onu-dopo-il-raid-israeliano-in-qatar

ROMA – Alle 15 – le 21 ora italiana – si terrà a New York, presso il Palazzo di vetro delle Nazioni Unite – un vertice d’emergenza del Consiglio di sicurezza per discutere il bombardamento di ieri in Qatar da parte dell’esercito israeliano. La proposta di meeting è arrivata da Algeria e Pakistan. Il raid, che ha causato sei morti nel centro di Doha, è stato rivendicato dalle Idf e dallo Shin Bet, per colpire i leader del gruppo Hamas presenti nel Paese, in risposta all’attacco a Gerusalemme del giorno prima che il movimento aveva rivendicato. I vertici dell’ufficio politico di Hamas erano a Doha per esaminare la bozza di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti, dal momento che il Qatar si è proposto come terreno neutro per i colloqui tra delegati di Hamas e Israele subito dopo i fatti del 7 ottobre 2023. Unanimi le condanne a livello internazionale per l’azione di Israele, bocciata anche dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nella serata di ieri ai giornalisti ha detto: “Non sono entusiasta di questa situazione. Vogliamo riavere gli ostaggi, ma non siamo entusiasti di come sono andate oggi le cose”.

Fonti informate interne al Qatar hanno rivelato al Washington Post che a inizio mese l’emirato del Golfo aveva sollecitato e poi ricevuto precise rassicurazioni sia dalla Casa Bianca che dal Mossad – i servizi di intelligence esterni di Israele – di non essere attaccato, pur ospitando dei vertici del gruppo palestinese sul proprio territorio. Tante le critiche che Tel Aviv ha ricevuto per l’operazione contro il Qatar. Nello stesso giorno ha condotto attacchi anche in Libano e Siria, oltre che Gaza, è accusato di un doppio attacco alle navi della Global Sumud Flotilla e solo pochi giorni fa ha bombardato lo Yemen. Stamani, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha persino ipotizzato sanzioni contro ministri estremisti di Israele e coloni violenti, nonché la sospensione parziale dell’Accordo di Associazione Ue-Israele. In risposta alle accuse, il ministro della Difesa Israel Katz ha rivendicato “la dottrina di sicurezza di Israele”: questa, ha detto Katz, “è chiara: il nostro lungo braccio agirà ovunque contro i nemici ovunque. Non c’è nessun posto in cui possano nascondersi”. Quindi ha detto che se il movimento politico-militare non accetterà le condizioni poste da Tel Aviv – ossia la liberazione di tutti gli ostaggi e il disarmo – i suoi membri “verranno annientati e Gaza distrutta”.

Va intanto avanti il piano di distruzione di Gaza City: dopo l’ordine di evacuazione emesso ieri da Tel Aviv, che sta obbligando oltre un milione di persone a lasciare la principale città dell’enclave, l’esercito stamani ha minato il settimo grattacielo residenziale in pochi giorni. Come evidenzia Al Jazeera, l’ordine per i residenti di lasciare l’edificio è stato emesso venerdì, tuttavia l’area circostante è densamente popolata, in particolare dalle tende degli sfollati. I bombardamenti contro l’enclave così come il blocco totale all’ingresso di cibo e altri beni essenziali vanno avanti: il bilancio dei morti dall’ottobre 2023 ha superato 64.600 persone verificate dal minsitero della Sanità, di cui 83 solo ieri, anche per fame. Si calcola che tuttavia, le vittime rimaste sotto le macerie o che sfuggono al conteggio degli ospedali facciano lievitare il bilancio ad almeno oltre 150mila.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it