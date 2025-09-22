Gaza, ‘Bambino è chi di notte guarda stelle e non bombe’: la voce degli alunni della scuola primaria

ROMA – “Un bambino non si definisce, un bambino si protegge sempre”, “Un bambino è chi non deve vivere nella paura”, “I bambini hanno diritto alla salute, all’amore, al gioco e alla scuola”; “Un bambino è chi non dovrebbe conoscere la guerra ma solo il gioco”; “Un bambino è chi di notte guarda le stelle e non le bombe cadergli addosso”. Sono alcune delle frasi che i bambini e le bambine della scuola primaria Ic Piazza Forlanini di Monteverde, nel XII Municipio di Roma, hanno scelto di scrivere su dei cartelloni esposti, questa mattina, all’ingresso della scuola rilanciando l’hashtag #definiscibambino che negli ultimi giorni ha acceso un forte dibattito nell’opinione pubblica.

In concomitanza con lo sciopero generale di oggi, indetto per protestare contro la guerra e per l’aggravarsi della situazione umanitaria nella striscia di Gaza, le famiglie degli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo hanno promosso un pacifico momento di incontro e riflessione, che si è svolto nelle adiacenze della scuola, per sensibilizzare gli studenti sulle motivazioni dello sciopero che oggi non li ha visti entrare in classe.”Come genitori degli studenti che frequentano l’Istituto Comprensivo Piazza Forlanini, raccogliamo l’appello lanciato, a livello nazionale, dai genitori attivi nel mondo della scuola, dai rappresentanti dei genitori, dai membri e dai presidenti di Consigli di Istituto affinché la scuola ‘non sia neutrale ma condanni ogni forma di occupazione, apartheid e genocidio’- si legge in una nota diffusa dai promotori dell’iniziativa- Rilanciando ’hashtag ‘Definisci bambino’, divenuto in queste ore virale e simbolo della crescente indignazione che attraversa parte dell’opinione pubblica italiana, ogni studente ha realizzato un cartello per spiegare dal suo punto di vista cos’è un bambino”.Un momento partecipato di riflessione che ha invitato i ragazzi ad approfondire le motivazioni dello sciopero con l’obiettivo di costruire una scuola consapevole e impegnata.

