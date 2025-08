gaza,-camelia-al-badou:-“non-ho-latte,-a-mio-figlio-do-acqua-bollita”

Abd al-Karim Al-Badou ha 5 mesi, in una tenda nello stadio di Gaza City

Gaza City, 4 ago. (askanews) – “Non ho più latte, mio figlio ha cinque mesi ma gli dà solo acqua bollita o menta”. Camelia Al-Badou parla dalla sua tenda nello stadio Al-Yamouk di Gaza City, dove è approdata dopo essere stata sfollata da Beit Lahia. Il bambino, Abd al-Karim Al-Badou, pesa solo tre chili ma, dice la famiglia, in ospedale non lo hanno voluto ricoverare perché hanno troppi casi simili. Camelia Al-Badou dice che il bimbo non aveva malattie pregresse e ha perso rapidamente peso da 5 chili al suo stato attuale.”Mio figlio ha cinque mesi e non cresce bene perché non posso allattarlo, e non abbiamo pannolini. Porta dei pannolini di stoffa e non ha vestiti. Ci hanno sfollato e non abbiamo niente. Viviamo in una tenda e dentro non c’è niente” dice Camelia. “Mio marito ha 64 anni e non riesce a aiutarmi. Io vado a cercare aiuti umanitari, farina e cibo per i bambini, ma non trovo i camion e non trovo latte, per questo gli dò acqua bollita, anice o menta. Acqua bollita, anice o menta non sostituiscono il latte e il cibo, ma il mio seno non produce più latte perché non c’è nemmeno cibo per me per farmi produrre il latte per lui. Lo vedo che è magro perché non ha latte o cibo e quando vedo altri bambini in buona salute piango per i miei e perché non riesco a dargli latte, pannolini e cibo”.