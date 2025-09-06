sabato, 6 Settembre , 25
Gaza, Cgil: oggi manifestazioni in tutta Italia “Fermiamo la barbarie”

Roma, 6 set. (askanews) – “Per chiedere la fine della barbarie in corso a Gaza e affinché il Governo italiano assuma una posizione chiara e coerente a sostegno della pace, della giustizia e del diritto internazionale, la Cgil promuove per oggi, 6 settembre, una giornata nazionale di mobilitazione con manifestazioni in numerose piazze italiane”. Lo comunica la Cgil in una nota, aggiungendo che “l’iniziativa intende esprimere pieno sostegno all’azione umanitaria e nonviolenta promossa dalla Global Sumud Flotilla”. “Non possiamo più accettare – afferma la Confederazione – che vengano uccisi impunemente bambini, donne, operatori umanitari, sanitari e giornalisti e che continui la distruzione delle infrastrutture civili rimaste, a partire da ospedali e scuole”.

