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Gaza, cinque morti in un raid israeliano sul campo di Al-Shati
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Gaza, cinque morti in un raid israeliano sul campo di Al-Shati

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Colpiti magazzini che ospitavano generatori elettrici

Milano, 15 apr. (askanews) – A Gaza un raid israeliano ha colpito il campo di Al-Shati, nella parte occidentale della città, prendendo di mira magazzini che ospitavano generatori elettrici. Secondo l’ospedale Al-Shifa, il bilancio iniziale di tre morti è salito a cinque. L’esercito israeliano, per ora, non ha risposto alle richieste di commento dell’Afp.L’attacco colpisce una struttura legata ai generatori in una Striscia dove l’elettricità resta un nodo vitale per case, servizi e ospedali. Il danno pesa subito su una popolazione che vive già in condizioni estreme.Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, dal 10 ottobre i palestinesi uccisi sono almeno 757. Un dato che le Nazioni Unite giudicano affidabile.

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