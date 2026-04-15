gaza,-cinque-morti-in-un-raid-israeliano-sul-campo-di-al-shati

Colpiti magazzini che ospitavano generatori elettrici

Milano, 15 apr. (askanews) – A Gaza un raid israeliano ha colpito il campo di Al-Shati, nella parte occidentale della città, prendendo di mira magazzini che ospitavano generatori elettrici. Secondo l’ospedale Al-Shifa, il bilancio iniziale di tre morti è salito a cinque. L’esercito israeliano, per ora, non ha risposto alle richieste di commento dell’Afp.L’attacco colpisce una struttura legata ai generatori in una Striscia dove l’elettricità resta un nodo vitale per case, servizi e ospedali. Il danno pesa subito su una popolazione che vive già in condizioni estreme.Secondo il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, dal 10 ottobre i palestinesi uccisi sono almeno 757. Un dato che le Nazioni Unite giudicano affidabile.