sabato, 31 Gennaio , 26

Serie A, oggi Napoli-Fiorentina – Diretta

(Adnkronos) - Il Napoli torna in campo in...

Frana Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa

(Adnkronos) - Una palazzina di tre piani è...

Bari, esplosione in palazzina ad Adelfia: morti due anziani

(Adnkronos) - Sono morti i due anziani di...

Sanremo, serata cover con varietà inedita: non manca il doppio omaggio a Vanoni

(Adnkronos) - Per Sanremo 2026, si annuncia una...
gaza-city,-il-mare-come-ultima-piscina
Gaza City, il mare come ultima piscina

Gaza City, il mare come ultima piscina

Video NewsGaza City, il mare come ultima piscina
Redazione-web
Di Redazione-web

Allenarsi a nuoto tra tende sulla spiaggia e pattuglie al largo

Gaza City, 31 gen. (askanews) – A pochi metri dalle tende degli sfollati e cercando di restare lontani dalle pattuglie navali israeliane, uomini di tutte le età si ritrovano sulla spiaggia di Gaza City per allenarsi a nuoto. Due anni di bombardamenti hanno distrutto quasi tutte le strutture sportive della Striscia, comprese le piscine. Il mare è rimasto l’unico spazio possibile.Dopo l’allenamento, i nuotatori tornano a riva, condividono caffè e dolci, si scaldano al sole invernale. Poco più in là, sulla sabbia, le tende degli sfollati. Al largo, una nave militare israeliana pattuglia la costa.”Ci alleniamo nuotando in mezzo a pericoli seri – dice Abu Mahmud, capitano del gruppo di nuotatori – . Prima di tutto le motovedette israeliane, che inseguono nuotatori e pescatori in mare. In più di un’occasione alcuni di noi sono stati esposti al fuoco proveniente dalle navi militari al largo. I rischi sono molti, ma cerchiamo di evitarli restando in zone che le navi da guerra non possono raggiungere”.”Dal mio punto di vista e per la mia esperienza nella salute mentale- dice Yehya Ali Awwad, psichiatra – il nuoto è un esercizio psicologico eccellente. Aiuta ad affrontare gli eventi quotidiani, i problemi di ogni giorno e le condizioni difficili che stiamo vivendo in questo periodo”.”Prima partecipavamo ai campionati con la federazione di nuoto e ho vinto molti titoli – afferma Mohamad Farahat, nuotatore professionista – Oggi non è rimasto nulla, nemmeno una piscina. La distruzione si è estesa a tutta Gaza”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.