gaza,-con-volantini-dal-cielo-israele-ordina-l’evacuazione-dal-nord:-allarme-dell’onu

ROMA – Volantini dal cielo per intimare a “tutti” di lasciare Gaza City usando due strade “sicure” sono stati lanciati da aerei israeliani nel settore nord della Striscia di Gaza. Nei messaggi, l’area è definita come “zona di combattimenti pericolosa”. Le strade indicate come sicure sarebbero quelle che conducono alle località di Deir al-Balah e al-Zawaida. Dell’ordine ha riferito anche Avichay Adraee, portavoce dell’esercito israeliano, sul suo profilo del social network X in lingua araba.

Allarme per l’ordine di evacuazione da Gaza City, non il primo dalla nuova fiammata del conflitto in Medio Oriente divampata il 7 ottobre, è stato espresso dalle Nazioni Unite. Nelle ultime settimane l’esercito di Israele ha condotto più incursioni in aree di Gaza dove, stando a Tel Aviv, si sarebbero ricostituite unità combattenti delle organizzazioni palestinesi Hamas e Jihad islamica. Hamas ha denunciato che le nuove offensive dell’esercito rischiano di far fallire i tentativi negoziali che mirano a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani catturati il 7 ottobre e tuttora detenuti nella Striscia. Le trattative sono riprese proprio ieri in Qatar con una mediazione affidata a Egitto e Stati Uniti.

