Gaza, Conte: il progetto di Trump è osceno

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 gen. (askanews) – “Il board of peace destruttura le Nazioni unite. Non era mai successo nella storia dell’Onu che venisse adottata una risoluzione, sotto l’occhiuta vigilanza Usa, che ha attribuito carta bianca al presidente degli Stati Uniti per realizzare un progetto di cui non sappiamo nulla. Vedere quelle slide a Davos, quelle nuove avveniristiche città, non credo sia questa la risposta alla sofferenza del popolo palestinese. Quel progetto è osceno e ci batteremo per la libertà e l’autodeterminazione palestinese”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte, intervenendo all’iniziativa “Avanti per l’Italia” a Roma.

