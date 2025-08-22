gaza,-“da-malpensa-partono-voli-carichi-di-armi-per-israele”:-la-denuncia-di-usb

venerdì, 22 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “Voci sempre più insistenti segnalano che dall’aeroporto di Malpensa partono carichi di armi per Israele. L’ultima è una notizia molto più dettagliata: segnala che l’aereo X6610 della Challenge Air Cargo con un carico della Leonardo Spa diretto a Karmiel (Israele) per la Elbit (azienda israeliana attiva nel settore della difesa) è stato programmato per sabato 23 agosto alle 24. Successivamente il volo è stato cancellato, ma non è escluso che possa essere riprogrammato a breve”. Lo si legge in una nota dell’Usb, Unione Sindacale di Base.

“DA GOVERNO MELONI CHIACCHIERE, STOP AL SOSTEGNO DEL GENOCIDIO”

“Questa segnalazione è la ennesima riprova che l’Italia continua a rifornire l’esercito israeliano e che le chiacchiere dei ministri del Governo Meloni, riguardo l’interruzione delle attività di sostegno militare al Governo genocida di Netanyahu, sono prive di fondamento. L’Usb- conclude la nota- dichiara anticipatamente che qualora il volo dovesse essere ripristinato è già pronta ad indire lo sciopero immediato di tutti i lavoratori coinvolti nelle operazioni di carico”.

(Photo credit: Elbit System/Fb)
