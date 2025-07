gaza,-da-oggi-pause-umanitarie-e-corridoi-per-aiuti.-idf:-“carestia?-propaganda-di-hamas”

(Adnkronos) – A partire dalla mattinata di oggi, Israele “applicherà una ‘pausa umanitaria’ nei centri civili e nei corridoi umanitari” a Gaza “per consentire la distribuzione degli aiuti”. Ad annunciarlo in un post su X è stato ieri sera il ministero degli Esteri, assicurando che “Israele ha continuato a facilitare l’ingresso dei camion di aiuti nella Striscia”.

Le pause umanitarie per la distribuzione di cibo e medicine inizieranno a partire dalle 10 ora locale, le 9 in Italia, e riguarderanno diverse località della Striscia, fanno sapere gli israeliani, che nella serata di ieri hanno annunciato anche la ripresa dei lanci di aiuti umanitari su Gaza, che “includeranno sette pallet di aiuti contenenti farina, zucchero e cibo in scatola forniti da organizzazioni internazionali”.

Una decisione presa “in conformità con le direttive dei vertici politici e in seguito a una valutazione della situazione”, spiegavano ancora le Idf in una nota, e che mira anche a “confutare la falsa affermazione secondo cui si starebbe deliberatamente affamando” la popolazione nella Striscia.

L’annuncio sulle pause umanitarie è arrivato insieme all’accusa

all’Onu: “Purtroppo, finora le Nazioni Unite non sono riuscite a raccogliere e distribuire l’ingente quantità di aiuti umanitari nei camion immagazzinati in aree designate all’interno della Striscia di Gaza”, le parole del ministero israeliano.

“Ora ci si aspetta che l’Onu raccolga e distribuisca le grandi quantità di aiuti, senza ulteriori ritardi o scuse”, ha detto ancora il ministero degli Esteri, che è quindi tornato a respingere “le false accuse e la propaganda sulla carestia lanciate da Hamas, che manipola immagini di bambini affetti da malattie terminali. È vergognoso”.

Intanto, nel corso di una telefonata, il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar ha annunciato anche al ministro degli Esteri Antonio Tajani che l’esercito israeliano attuerà un cessate il fuoco umanitario dalla mattina fino a sera in diversi centri abitati di Gaza, tra cui la Striscia settentrionale.

Sa’ar ha confermato a Tajani che, rispondendo anche a una specifica richiesta dl governo italiano, nel quadro della tregua umanitaria le Idf consentiranno alle Nazioni Unite e alle organizzazioni umanitarie un accesso sicuro ai centri abitati. Sa’ar, secondo quanto riferito in una nota dalla Farnesina, ha aggiunto che le tregue umanitarie verranno ripetute di volta in volta, in base alla necessità e allo scopo di riportare alimenti e medicine a livello adeguato in tutta la Striscia.

Tajani ha ringraziato il collega israeliano per l’informazione e ha confermato che il governo italiano ha fiducia che Israele continui a lavorare con i mediatori per un cessate il fuoco definivo che permetta la liberazione degli ostaggi israeliani, l’interruzione definitiva degli attacchi militari che coinvolgono la popolazione civile e la ripresa di un negoziato politico complessivo. Nel frattempo il titolare della Farnesina ha confermato al ministro israeliano la richiesta che cessino in ogni caso gli attacchi che possano coinvolgere la popolazione civile palestinese.