gaza,-dopo-il-7-ottobre:-“alla-gente-resta-solo-la-morte”,-la-testimonianza-dell’operatrice-umanitaria

ROMA – “Qui a Gaza la situazione è tragica: non c’è che distruzione, morte, disperazione. È ormai da due anni che le persone vengono massacrate, ferite, affamate, assediate, private della loro dignità e sepolte sotto le macerie delle loro case”. Sceglie le parole con cura Rosa Mazzone, amministratrice di missione di Medici Senza Frontiere, nel resoconto che consegna all’agenzia Direda Deir al Balah, nella Striscia di Gaza. Occasione dell’intervista, una riflessione sullo stato dell’enclave nel secondo anniversario dall’aggressione dei miliziani islamisti di Hamas contro il sud di Israele, a cui è seguita la risposta militare israeliana che non si è arrestata neanche oggi, nonostante l’annuncio di un’interruzione delle operazioni nella mattina dello scorso 4 ottobre.

“LA POPOLAZIONE DA DUE ANNI VIVE IN CONDIZIONI DISUMANE”

“Il 70% delle vittime sono donne e bambini” riferisce Mazzone, citando dati Onu. “La popolazione- continua- è confinata in aree sempre più piccole, mentre viene bombardata senza sosta e costretta a vivere in condizioni disumane”. L’organizzazione può testimoniarlo, avendo assistito in questi due anni “all’uccisione di 15 operatori da parte delle forze israeliane”, di cui tre negli ultimi venti giorni. Tra di loro, ricorda Mazzone, “c’è Abed, che è morto soltanto due giorni fa”.

IL SORRISO DI ABED, IL GIGANTE BUONO CHE AIUTAVA BIMBI E ADULTI MUTILATI

Abed El Hameed, 43 anni, per 18 anni è stato una “colonna portante del reparto di fisioterapia”, come l’ong lo ricorda in una nota. “Abed era un gigante buono- continua la sua collega- con un cuore pieno d’amore per il suo lavoro. Avreste dovuto conoscerlo, si restava incantati dal suo sorriso, dalla serenità con cui anche sotto le bombe continuava a dare tutto se stesso ai pazienti, dalla mille idee che aveva per portare la fisioterapia ai più vulnerabili. Il primo giorno in cui sono arrivata qui a Deir El Balah, Abed mi ha trascinata nel dipartimento di fisioterapia, proiettandomi in un mondo magico in cui si restituiva dignità a bambini e adulti mutilati, e dove la stampante 3D ridava un volto a chi lo aveva perso tra le fiamme delle esplosioni”.

“STOP IMMEDIATO A QUESTO GENOCIDIO”

L’amministratrice di missione conferma che nonostante le enormi difficoltà, “Medici Senza Frontiere continua il suo lavoro sul campo, per cercare di salvare più vite possibili: in questi due anni, i nostri team hanno svolto più di un milione e duecentomila visite ambulatoriali, e hanno assistito più di 390mila casi di emergenza. C’è bisogno di un cessate il fuoco immediato- esorta Mazzone- l’ingresso massiccio di aiuti in tutta la Striscia, e che le forze israeliane pongano fine, immediatamente, ai bombardamenti, alle incursioni, agli sfollamenti e a questo genocidio”.

