Gaza e Flotilla, manifestanti in piazza: “Stop complicità del governo con Israele”

(Adnkronos) – A Roma è partito dal Colosseo il corteo di solidarietà agli equipaggi della Freedom Flotilla intercettati all’alba mentre si dirigevano verso Gaza. La manifestazione, promossa da Freedom Flotilla Coalition, Giovani Palestinesi Italia, Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese, attraverserà il centro della Capitale fino a Piramide, dove si concluderà in serata con un presidio. In testa al corteo la scritta “stop complicità con Israele”, tra bandiere palestinesi e cartelli in sostegno dei medici e giornalisti a bordo della nave Conscience.

A Milano il corteo è partito da piazzale Lodi. Circa mille e cinquecento, per ora, le persone scese in piazza. “Fermiamo la complicità del governo con il genocidio. Palestina libera”, si legge sul cartellone in testa, mentre i manifestanti si dicono “pronti a bloccare tutto ancora”. Il corteo si sta dirigendo verso il quartiere Corvetto. Da lì dovrebbe proseguire verso nord, per concludersi in piazzale Susa.