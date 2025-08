gaza,-ex-capi-sicurezza-israele-chiedono-aiuto-a-trump-per-stop-guerra

Netanyahu: Hamas affama gli ostaggi come facevano i nazisti con ebrei

Tel Aviv, 4 ago. (askanews) – Quasi 600 ex funzionari della sicurezza israeliana, tra cui diversi ex capi del Mossad e dello Shin Bet, hanno lanciato un appello al presidente degli Stati Uniti Donald Trump per fare pressione su Netanyahu affinché ponga fine alla guerra a Gaza.Il premier israeliano però, nonostante la condanna della comunità internazionale e della società civile israeliana, va avanti per la sua strada. “Hamas lascia morire di fame gli ostaggi, come i nazisti facevano morire di fame gli ebrei”, ha dichiarato Netanyahu, che secondo alcune fonti, starebbe valutando una soluzione militare definitiva per liberare gli ostaggi ancora in mano ad Hamas mentre è in programma una riunione del consiglio di sicurezza dell’Onu martedì dopo la diffusione di due video distribuiti da Hamas e dalla Jihad islamica con due ostaggi israeliani emaciati.A Gaza, intanto, secondo il ministero della Salute guidato da Hamas, cinque persone sono morte di fame o malnutrizione nelle ultime 24 ore. Secondo il ministero, questo porta il numero di morti per fame o malnutrizione nella Striscia a 180, inclusi 93 bambini.