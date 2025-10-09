Gaza, festa per le strade di Khan Younis: “È una grande gioia”

Ragazzi applaudono: “Grazie a chi ha contribuito a fermare la guerra”

Roma, 9 ott. (askanews) – Si festeggia nella Striscia di Gaza alla notizia dell’intesa sulla prima parte del piano di pace del presidente Usa Donald Trump.A Khan Younis palestinesi gioiscono in strada per l’annuncio dell’accordo raggiunto, nella speranza che finiscano gli attacchi israeliani e si proceda senza intoppi in tutte le fasi previste nella trattativa. Tanti i giovani che si sono ritrovati per condividere la felicità dopo due anni di conflitto, parlando di un “giorno storico”.”È una grande gioia, ringraziamo i nostri fratelli e tutti coloro che hanno partecipato, anche solo a parole, per fermare questa guerra e questo spargimento di sangue. Ringraziamo i nostri fratelli in Egitto e Qatar per i loro sforzi volti a porre fine a questa guerra” dice un ragazzo.”Ringraziamo Dio, nonostante tutti i feriti e i morti, nonostante la perdita di persone care e di parenti, oggi siamo felici, grazie a Dio – dice un altro gazawi – c’è tristezza perché pochi giorni fa ho perso i miei cugini e alcuni amici, una settimana fa ho perso il mio amato nonno ma oggi, nonostante tutto questo, siamo davvero felici”.