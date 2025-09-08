gaza:-“genocidio,-parola-che-non-va-usata-a-sproposito”,-la-riflessione-del-generale-battisti

ROMA . “Dio, che cosa schifosa è la guerra” scriveva Oriana Fallaci che come inviata aveva raccontato e descritto quella sanguinosa del Vietnam. Eppure, anche dove “sembra frantumarsi la dignità dell’uomo”, delle regole sul campo di battaglia ci sono e chi è al comando dei soldati che combattono deve conoscerle. Umanità, distinzione (trattare umanamente i prigionieri di guerra, i non combattenti e i civili), proporzionalità e necessità militare, precauzione e limitazione delle perdite inutili e delle sofferenze superflue sono i pilastri del diritto internazionale umanitario. Il tema si è imposto sempre di più all’attenzione dell’informazione nazionale ed è diventato argomento tutto politico soprattutto da quando il tema della “proporzionalità” sull’operato dell’esercito israeliano è diventata anche voce del governo, tardiva come rimprovera l’opposizione.

LA GUERRA “URBANA”

“La guerra è una cosa bruttissima- risponde alla Dire il Generale di Corpo d’Armata in congedo Giorgio Battisti, presidente dell’International Institute of Humanitarian Law di Sanremo (Iihl)- e bisogna considerare che un conto è una guerra che si combatte in aree urbane, come accade a Gaza, un altro è quanto avviene in campo aperto. Nei centri abitati, specialmente se densamente abitati, è verosimile che la popolazione civile possa essere interessata e si verifichino degli episodi discutibili. Va anche considerata la difficoltà di fronteggiare un avversario che non ha scrupoli a usare i civili come scudi umani, a usare gli ospedali come centri di comando e che, inoltre, non veste un’uniforme regolare che lo contraddistingua. Sono tutti esempi di ciò che capita ed è capitato in molte aree, come, ad esempio, la Somalia, l’Iraq o l’Afghanistan. All’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario organizziamo ogni anno attività formative per affrontare questi temi, avvalendoci di funzionari, militari, diplomatici e operatori umanitari, che possano mettere la loro esperienza al servizio dei frequentatori”.

UNA QUESTIONE DI “SIMMETRIA”

Non c’è solo Gaza, “secondo la Croce Rossa Internazionale ci sono attivi dagli 80 ai 100 conflitti: Sahel, Mozambico, il Sudan e spesso sono conflitti asimmetrici e irregolari (con terroristi, miliziani, insorti) che, tra le altre nefandezze, usano lo stupro come arma di guerra. Dalla seconda guerra mondiale il numero delle vittime civili nei conflitti è passato dal 50% all’80-90%”. C’è anche una questione legata al tipo di guerra: “È più facile quando si confrontano due eserciti regolari”, dall’altra sulla proporzionalità c’è anche una questione di “cultura e sensibilità delle forze armate”.

LA CONVENZIONE SUL GENOCIDIO, COSA PREVEDE

Sul termine genocidio nei confronti del popolo palestinese, il Generale Battisti invita a misurare le parole, a non usarle a sproposito, tenendo conto del loro corretto significato tecnico-giuridico. “Secondo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 e sulla base di quanto stabilito dalla Corte Penale Internazionale nata nel 1998 per reprimere questo grave crimine, il termine rimanda all’intenzione dichiarata di distruggere un gruppo etnico. Se a Gaza stia accadendo questo spetterà alla Corte o a un’inchiesta indipendente definirlo tra qualche tempo. Quando i nazisti decisero la soluzione finale del popolo ebraico, ad esempio – ricorda – lo fecero in una conferenza ufficiale il 20 gennaio 1942 a villa Marlier, sulla riva del lago Wannsee nella periferia a sud di Berlino dove il piano macabro venne programmato e decretato”.”I giovani comandanti che formiamo qui dovranno decidere come reagire in pochi secondi a una minaccia, e impareranno a farlo secondo questi principi e la sensibilità etica della nostra cultura occidentale”, precisa Battisti.

“UCRAINA, L’ITALIA SI STA MUOVENDO BENE”

“Bisognerebbe avere la sfera di cristallo, sono due posizioni ferme e Putin non ha mai fatto un passo indietro: non troveranno punti di congiunzione e per quest’anno, come ha già detto il ministro Crosetto, è difficile possa terminare”. Questo lo scenario secondo il Generale Giorgio Battisti, presidente dell’International Institute of Humanitarian Law di Sanremo (Iihl) intervistato dalla Dire sul conflitto in Ucraina. Del resto “in occidente si pretende prima il cessate il fuoco e poi la negoziazione”.”Il supporto all’Ucraina- ricorda Battisti- è motivato dall’ articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e potrebbe valere anche per altri Paesi che fossero aggrediti. Anche Putin affermava di essere aggredito dall’estensione dell’Alleanza atlantica ad Est, ma l’Italia è nella NATO e per noi la definizione di aggredito e aggressore è scritta nell’articolo 5 del trattato NATO che definisce il principio della difesa collettiva” (ndr, l’attacco a un singolo stato membro costituisce un attacco a tutta l’Alleanza).Ricorda Battisti che “l’Italia è socio fondatore sia della Nato che dell’Ue e in politica estera e di difesa si muove all’interno di questi due perimetri. Io credo l’Italia si stia muovendo bene, anche se non dovessero andare i nostri soldati nella formazione del Contingente multinazionale dei Volenterosi, potremo dare il nostro contributo in altri campi fondamentali, come la bonifica di ordigni esplosivi, la difesa aerea e l’intelligence”.

