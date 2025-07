gaza,-guterres:-troppa-“indifferenza-e-inazione”-verso-i-palestinesi

“È una crisi morale che sfida la coscienza globale”

Roma, 25 lug. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha criticato la comunità internazionale per aver chiuso un occhio sulle sofferenze dei palestinesi che muoiono di fame nella Striscia di Gaza, definendola una “crisi morale che sfida la coscienza globale”.”Non riesco a spiegare il livello di indifferenza e inazione che vediamo in troppi nella comunità internazionale: la mancanza di compassione, la mancanza di verità, la mancanza di umanità”, ha dichiarato Guterres in un discorso in collegamento video all’assemblea globale di Amnesty International.