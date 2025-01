Gaza, Hamas libera 4 soldatesse israeliane. Israele accetta la lista

Foto dal profilo X di @Worldnews

ROMA – Quattro soldatesse israeliane verranno liberate da Hamas nella giornata di oggi. Si tratta di Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, in stato di prigionia dal massacro del 7 ottobre.

Hanno tutte tra i 19 e i 20 anni e fanno parte dell’unità di sorveglianza dell’Idf. Il rilascio avverrà come parte dell’accordo per il cessate il fuoco entrato in vigore domenica scorsa quando un gruppo di tre donne è stato liberato. In cambio, Israele dovrà rilasciare un gruppo di 200 ostaggi palestinesi, 50 per ogni soldatessa.

VIOLATO PARZIALMENTE L’ACCORDO PER IL CESSATE IL FUOCO

L’elenco delle quattro soldatesse viola parzialmente l’accordo di cessate il fuoco che stabilisce una scala di priorità per le liberazioni: prima le donne civili, poi le donne soldato, seguite dalle anziane e poi da quelle considerate estremamente malate. C’è, però, l’intenzione di non far saltare il fragile equilibrio che si è venuto a creare, così i nomi delle 4 soldatesse sono stati approvati.

IL COMPITO DELLE SOLDATESSE ISRAELIANE

Le ragazze erano di stanza a Nahal Oz e il loro compito era monitorare i movimenti della controparte lungo il confine con Gaza per garantire una pronta reazione delle milizie israeliane e la sicurezza delle comunità. Anche una quinta soldatessa – Agam Berger, 20 anni – faceva parte del gruppo, ma al momento non verrà liberata.

