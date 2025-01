Gaza, i colloqui su tregua e ostaggi riprenderanno domani in Qatar

Lo ha dichiarato consigliere ufficio del premier israeliano

Roma, 5 gen. (askanews) – I colloqui sul cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi detenuti dal movimento integralista islamico palestinese Hamas nell’enclave potrebbero riprendere in Qatar nelle prossime 24 ore. Lo ha dichiarato Dmitri Gendelman, consigliere dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

“I negoziati sul rilascio degli ostaggi potrebbero riprendere in Qatar nelle prossime 24 ore”, ha detto Gendelman. I funzionari di Hamas hanno detto due giorni fa che i colloqui indiretti sulla Striscia di Gaza stavano riprendendo a Doha. Giovedì, l’ufficio di Netanyahu ha detto di aver ordinato ai servizi segreti e di sicurezza israeliani di continuare i colloqui in Qatar per risolvere la situazione nella Striscia di Gaza e garantire il rilascio degli ostaggi israeliani.

Il portale di notizie israeliano Walla ha riferito che una delegazione di negoziatori si sarebbe recata a Doha venerdì per portare avanti le discussioni sugli ostaggi nella Striscia di Gaza.