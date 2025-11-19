giovedì, 20 Novembre , 25
gaza,-idf:-“raid-sulla-striscia-dopo-attacco-contro-militari-israele”.-hamas:-“pericolosa-escalation”
Gaza, Idf: “Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele”. Hamas: “Pericolosa escalation”

Gaza, Idf: “Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele”. Hamas: “Pericolosa escalation”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, Idf: "Raid sulla Striscia dopo attacco contro militari Israele". Hamas: "Pericolosa escalation"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Cessate il fuoco fragile a Gaza. E’ di almeno 24 morti il bilancio dei raid aerei israeliani lanciati ieri pomeriggio sulla Striscia, secondo i media palestinesi. Il Times of Israel riferisce che le Idf hanno condotto raid su obiettivi di Hamas dopo che i miliziani hanno aperto il fuoco contro i militari israeliani a Khan Younis nel sud dell’enclave palestinese. 

“Noi la consideriamo una pericolosa escalation attraverso la quale il criminale di guerra Netanyahu cerca di riprendere il genocidio contro il nostro popolo”, si legge in una dichiarazione di Hamas in cui si afferma che gli attacchi aerei lanciati sulla Striscia mettono a rischio la tenuta del cessate il fuoco.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.