gaza,-il-fumo-subito-dopo-un-attacco-israeliano-su-un-edificio

I residenti: “L’esercito ci ha chiesto di evacuare subito”

Gaza, 11 set. (askanews) – Il fumo a Gaza subito dopo uno degli ultimi attacchi israeliani che ha colpito un edificio. Poco dopo gli abitanti, a cui l’esercito aveva detto di allontanarsi poco prima, tornano e trovano un cumulo di macerie.”L’esercito ci ha chiamato e ci ha chiesto di evacuare subito la nostra casa perché volevano colpire l’edificio accanto” racconta un uomo. “Siamo fuggiti e siamo tornati solo per vedere questa distruzione”.Israele ha intensificato la sua offensiva sulla Striscia di Gaza e ordinato lo sfollamento dei palestinesi ma anche oganizzazioni internazionali, come l’Oms, hanno fatto sapere che non andranno via.”L’Oms è sconvolta dal più recente ordine di evacuazione, che impone a un milione di persone di spostarsi da Gaza City verso una cosiddetta ‘zona umanitaria’ nel sud designata da Israele” ha dichiarato il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus – la zona non ha né le dimensioni né la capacità di servizi per sostenere coloro che già vi si trovano, per non parlare dei nuovi arrivati”. “Quasi la metà degli ospedali funzionanti si trova a Gaza City” ha sottolineato.