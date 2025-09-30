Gaza, il Piano Trump è “una buona notizia” ma “non ignori che l’occupazione è illegale”

ROMA – Diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese e fine dell’occupazione illegale di Israele sui territori: questi i pilastri su cui ogni accordo per Gaza dovrebbe poggiare secondo Hamdi Shaqqoura, vicepresidente del Centro palestinese per i diritti umani (Pchr). L’agenzia Dire lo raggiunge telefonicamente a Bruxelles, dove il responsabile sta tenendo degli incontri con le istituzioni dell’Unione europea insieme ad altri due organismi palestinesi per i diritti: Al-Haq e Al-Mezan.

Il tema è il piano in venti punti per porre fine al conflitto tra israeliani e palestinesi proposto nella serata di ieri dal presidente statunitense Donald Trump, che stamani il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha accettato. I punti principali riguardano la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani detenuti da Hamas dal 7 ottobre 2023, il ritiro completo delle truppe israeliane e la riapertura agli aiuti umanitari, il cui meccanismo di distribuzione dovrebbe essere restituito alle Nazioni Unite; contestualmente Hamas dovrà accettare il disarmo e la formazione di un governo tecnico.

“PREMATURO PARLARNE, MA MANCANO MOLTI DETTAGLI”

“Ogni accordo che possa porre fine al genocidio, alla pulizia etnica e alle sofferenze di tutti i palestinesi è una buona notizia” premette Shaqqura, “ma- chiarisce- mancano ancora molti dettagli a quello avanzato dal presidente Trump. È ancora prematuro parlarne. Noi suggeriamo alle parti coinvolte di agire nel rispetto del diritto internazionale”. Il nodo secondo l’esperto, è che la Striscia di Gaza “non diventi un’entità isolata, ma sia parte di una soluzione politica, che deve essere definita nel quadro di un processo di pace che affronti anche altre questioni: quella degli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania, lo status di Gerusalemme, il problema della frammentazione dei territori, il blocco su Gaza che prosegue dal 2005, per non parlare dei prigionieri palestinesi”.

COSA DICE LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

Tutto questo, ribadisce il vicepresidente del Centro palestinese per i diritti umani, “deve avvenire nel rispetto del diritto internazionale e delle sentenze e decisioni del Tribunale internazionale di Giustizia (Icj), che si è espresso con chiarezza: l’occupazione di Israele è illegale”.A proposito del lavoro dei tribunali internazionali, Shaqqoura ricorda che il Pchr, insieme ad Al-Haq e Al-Mezan, collaborano con la Corte penale internazionale all’inchiesta che ha condotto all’emissione di un mandato di cattura per quattro vertici di Hamas e della sua ala militare, dal un lato, e contro il primo ministro Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant, dall’altro, per presunti crimini di guerra e contro l’umanità commessi all’indomani del 7 ottobre 2023.Un lavoro che è valso sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti ai giudici, ai funzionari e ai collaboratori coinvolti: tra questi, a inizio settembre, sono stati colpiti anche i vertici delle tre organizzazioni palestinesi, che hanno fornito documentazione sulle violazioni israeliane contro i civili a Gaza. “Queste sanzioni non fermano in nessun modo la nostra determinazione e il nostro lavoro al fianco della Corte dell’Aja” assicura Shaqqoura, “perché noi siamo organizzazione impegnate per il rispetto del diritto internazionale e dello Stato di diritto. È tutto ciò che conta. In Europa ad ogni modo queste sanzioni non valgono”, conclude.

Gli Stati Uniti sostengono la tesi di Israele secondo cui la Cpi sarebbe “politicizzata” e guidata da sentimenti “antisemiti”. L’Alto commissariato Onu per i diritti umani ha condannato le sanzioni imposte dalla Casa Bianca, affermando: “L’attacco a tali organizzazioni, tra le più antiche, efficaci e affidabili nel seguire le violazioni dei diritti umani e gli abusi da parte di tutte le parti nei territori palestinesi occupati” rientrerebbe “nella campagna volta a indebolire il lavoro della Cpi su Israele”. Un fatto definito “allarmante, che rappresenta un attacco diretto alla giustizia internazionale”.

