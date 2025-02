Gaza, in corso il rilascio di sei ostaggi da parte di Hamas. Nello scambio saranno liberati anche 602 prigionieri palestinesi

ROMA – È in corso il rilascio dei sei ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre da Hamas. Come per le precedenti consegne, anche questa mattina i combattenti della Brigata Qassam, l’ala militare di Hamas, hanno allestito due palchi, a Rafah e Nuseirat, con striscioni di propaganda mentre la Croce Rossa, avrà il compito di accompagnare e consegnare le persone rilasciate, all’esercito israeliano. Ad essere liberati saranno: Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. Secondo quanto riportato dall’Idf, due ostaggi, Tal Shoham e Avera Mengistu hanno già attraversato il confine con Israele. Gli altri quattro ostaggi, Shem-Tov, Cohen, Wenkert e al-Sayed verranno rilasciati in giornata a Nuseirat. Quello di oggi, è l’ultimo scambio della fase uno dell’accordo di tregua tra Hamas e Israele.È

602 PALESTINESI LIBERATI

Stando all’ong Palestine Prisoners club, nello scambio di oggi, saranno liberati 602 prigionieri palestinesi. Tra questi, 445 sono originari della Striscia di Gaza, arrestati nei giorni successivi all’attacco del 7 ottobre 2023. Inoltre, lasceranno il carcere altre sessanta persone condannate a pene detentive lunghe, e altre 50 all’ergastolo. In totale poi, secondo Al Arabya News, dovrebbero essere 108 i palestinesi a cui le autorità israeliane potrebbero vietare di tornare alle loro case, procedendo con l’espulsione da Israele e Territori palestinesi occupati.

