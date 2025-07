gaza,-in-piazza-da-roma-a-rovereto:-quanto-rumore-per-gaza

ROMA – Pentole e fischietti, tamburi e fracasso, nelle piazze o dalle finestre, da Roma all’Altopiano della Vigolana, da Rovereto ad Anguillara Sabazia, da Genova a tante altre città. Al grido di ‘Gaza muore di fame, disertiamo il silenzio’, alle 22 di domenica sera si sono mobilitati comitati di cittadini e associazioni, dal coordinamento Farete Trento ad Accri, ong impegnata in iniziative di cooperazione anche in Africa e America Latina. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, nella Striscia di Gaza sottoposta ai bombardamenti e all’embargo di Israele, solo questo mese le morti dovute alla malnutrizione sono state almeno 63.

LE RESPONSABILITA’ DELLA POLITICA

In un'analisi pubblicata dalla Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana (Focsiv) si denunciano una serie di responsabilità politiche. "Le agenzie umanitarie delle Nazioni Unite hanno la capacità e le forniture per rispondere su larga scala" si evidenzia nel testo. "Ma, con l'accesso negato, ci viene impedito di raggiungere coloro che ne hanno bisogno, compresi i nostri team esausti e affamati". Secondo l'analisi, "è tempo di agire con decisione". Segue un'agenda per punti, di ciò che va fatto subito: "Esigere un cessate il fuoco immediato e permanente; eliminare tutti i vincoli burocratici e amministrativi; aprire tutti i valichi di terra; garantire l'accesso a tutti in tutta Gaza; rifiutare i modelli di distribuzione controllati dai militari; ripristinare una risposta umanitaria guidata dalle Nazioni Unite e continuare a finanziare organizzazioni umanitarie imparziali". E ancora: "Gli Stati devono perseguire misure concrete per porre fine all'assedio, come fermare il trasferimento di armi e munizioni".