mercoledì, 15 Ottobre , 25

Sinner-Tsitsipas: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Il...

This is me torna stasera 15 ottobre su Canale 5: ospiti della prima puntata

(Adnkronos) - Stasera, mercoledì 15 ottobre, Silvia Toffanin...

Nato, al quartier generale il vertice dei ministri della Difesa: spesa e Ucraina al centro

(Adnkronos) - Si riuniscono oggi, al quartier generale...

Gaza, consegnati i corpi di altri 4 ostaggi. Israele blocca gli aiuti, Trump avverte Hamas

(Adnkronos) - Altre quattro bare con i resti...
gaza,-israele-annulla-le-sanzioni-e-riapre-il-valico-di-rafah-per-consegnare-gli-aiuti
Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli aiuti

Gaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli aiuti

DALL'ITALIA E DAL MONDOGaza, Israele annulla le sanzioni e riapre il valico di Rafah per consegnare gli aiuti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Israele avrebbe annullato le sanzioni previste contro Gaza mentre Hamas accelera la restituzione dei corpi degli ostaggi morti. Secondo quanto si legge sul Times of Israele, il governo avrebbe deciso di azzerare le sanzioni previste per oggi, che includevano la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto. 

Le misure erano state annunciate martedì dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi morti detenuti nella Striscia dai terroristi palestinesi. Secondo l’emittente pubblica Kan, Israele avrebbe annullato le misure poiché Hamas ha restituito nella serata di ieri quelli che sostiene essere i corpi di altri quattro ostaggi. I corpi sono stati portati in un istituto di medicina legale, dove il processo di identificazione potrebbe richiedere fino a due giorni. Hamas non ha reso noti i nomi di questi quattro ostaggi. 

Inoltre, Hamas ha informato i mediatori che consegnerà altri quattro corpi di ostaggi deceduti in Israele nel corso della giornata di oggi, secondo quanto riferito al Times of Israel da un diplomatico mediorientale e da una seconda fonte informata sulla questione. Pertanto, secondo Kan, il valico di Rafah riaprirà oggi e gli aiuti umanitari potranno entrare a Gaza senza restrizioni, come previsto. 

Prima della consegna degli quattro corpi da parte di Hamas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva per lanciato un avvertimento: “Tutti i venti ostaggi sono tornati, un grande peso è stato sollevato, ma il lavoro non è finito”, ha scritto il tycoon su Truth Social, sottolineando che tutti i resti degli ostaggi morti “non sono stati restituiti come promesso”. “La fase due inizia proprio ora”, le parole del presidente americano, che ha poi ammonito Hamas sul disarmo. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.