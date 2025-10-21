martedì, 21 Ottobre , 25

gaza,-israele-diffonde-nuovo-video-di-violenze-di-hamas-contro-i-civili-palestinesi
Gaza, Israele diffonde nuovo video di violenze di Hamas contro i civili palestinesi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il ministero degli Esteri israeliano ha diffuso sui canali social video che, secondo le autorità di Tel Aviv, mostrerebbero miliziani di Hamas mentre torturano e puniscono brutalmente civili palestinesi a Gaza per ristabilire il controllo sul territorio.  

Nei video, rilanciati dal Daily Mail, si vedono uomini mascherati colpire con barre di ferro e bastoni persone legate e distese a terra, rompendo loro le gambe o sparando alle ginocchia. In una delle sequenze, una vittima con un sacco nero sulla testa viene percossa più volte e calpestata sul volto, mentre in un altro filmato un uomo seminudo viene trascinato per i polsi e picchiato da più aggressori davanti a una folla. Israele ha definito le immagini la prova che “Hamas sta brutalizzando i palestinesi” e ha ribadito la necessità di una “demilitarizzazione completa” della Striscia. 

Le clip emergono a pochi giorni dalla diffusione di un altro video, confermato da una fonte di Hamas, che mostrava l’esecuzione di sette uomini accusati di collaborazionismo. I miliziani, con il volto coperto, sparano alle vittime inginocchiate mentre la folla acclama gridando “Allah Akbar”. 

