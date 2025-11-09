gaza,-israele-non-vuole-i-soldati-turchi-nella-forza-multinazionale

Roma, 9 nov. (askanews) – Il governo israeliano esclude qualsiasi presenza di soldati turchi nella forza multinazionale che dovrebbe subentrare all’esercito israeliano nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa Reuters.
Non ci saranno “stivali turchi sul terreno”, ha dichiarato oggi ai giornalisti la portavoce dell’esecutivo, Shosh Bedrosian, rispondendo a una domanda sul ruolo di Ankara nel dispositivo internazionale in fase di preparazione. Israele insiste da settimane affinché eventuali forze multinazionali chiamate a gestire la sicurezza nel territorio palestinese non includano Paesi che considera ostili o troppo vicini a Hamas.
Ankara, da parte sua, ha più volte criticato l’operazione israeliana e chiesto un ritiro immediato dell’IDF dalla Striscia.