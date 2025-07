gaza,-la-corsa-per-accaparrarsi-i-sacchi-di-aiuti-in-arrivo-al-nord

Fonti mediche: 21 bambini morti di fame in 72 ore

Beit Lahia, 22 lug. (askanews) – Immagini di palestinesi che corrono a prendere sacchi di farina, avventandosi su un camion di aiuti dell’Onu che arriva nella zona di Zikim, a Ovest di Beit Lahia, nel Nord della Striscia di Gaza. La corsa e la calca per riuscire a portarsi via qualcosa.Il direttore dell’ospedale di Al-Shifa, il più grande di Gaza, Mohammed Abu Salmiya, ha detto che 21 bambini sono morti in tutto il territorio palestinese negli ultimi tre giorni “a causa della malnutrizione e della fame”.L’agenzia palestinese WAFA ha riferito che i funzionari sanitari locali continuano a lanciare l’allarme sui casi di fame e grave malnutrizione, mettendo in guardia per un imminente “terrificante aumento delle vittime”.Inoltre, l’Ufficio dell’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani ha accusato l’esercito israeliano di aver ucciso dalla fine dello scorso maggio oltre 1.000 persone che cercavano di ricevere aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.